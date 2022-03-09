أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس مجلس الجمعيات بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس الجمعيات بالمملكة الدكتور سعدون السعدون، يرافقه رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة سلامة بن سعد الشمري، وأعضاء المجلس.

واطلع سموه خلال الاستقبال على أبرز إنجازات مجلس الجمعيات بالمنطقة، والخطط والمبادرات التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة لخدمة المستفيدين، والأهداف التي يتطلع إليها المجلس.

‏حضر الاستقبال المشرف على وكالة الشؤون التنموية بالإمارة فهيد بن مطلق الشمري.