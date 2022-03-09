جناح “ندلب” يستعرض لزوار معرض الدفاع العالمي مستقبل القطاعات الواعدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

استعرض جناح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” خلال مشاركته بمعرض الدفاع العالمي بالرياض الذي تنظمه الهيئة العامة لصناعات العسكرية، أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز ما حققته الرؤية من إنجازات منذ إطلاقها.

ويستعرض البرنامج من خلال جناحه المجهز بأحدث التقنيات مستقبل قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية ومساهمة الرؤية في تطوير هذه القطاعات الواعدة لتعظيم أثرها في تحقيق التنوع الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

ويحتوي جناح “ندلب” على ركن خاص بمنصة “دليل” التي تهدف إلى تزويد المستثمر المحلي والدولي بكل ما يحتاجونه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاجها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية، إضافة إلى إثراء المستثمرين بمعلومات وحلول ودعم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية.

ومن بين الصناعات الواعدة التي يعمل البرنامج على تطويرها وتوطينها قطاع الصناعات العسكرية، حيث يعمل البرنامج عبر جهاته التنفيذية على تحقيق مستهدف توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول العام 2030.