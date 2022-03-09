اخبار الخليج – الموافقة على إعفاء كبار السن من رسوم المرافق العامة

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي على مقترح إعفاء كبار السن من رسوم دخول المرافق العامة البلدية، كالحدائق والمنتزهات وغيرها.
واجتمعت اللجنة برئاسة المهندس باسم المجدمي، والعضو أحمد المقهوي، ونائب رئيس المجلس السيد حسن الدوي. حيث تقدم الدوي بهذا المقترح بهدف إبداء الشكر والتقدير والامتنان لهذه الفئة العزيزة علينا من كبار السن رجالًا ونساءً ممن أفنوا عمرهم في تربية هذه الأجيال وخدمة الوطن الغالي.
مواصلًا الدوي: إن مملكة البحرين وضعت هذه الفئة في مرتبة عالية من التقدير، من خلال القوانين والمميزات التي تشكل جزءً من رد الجميل، وهنالك العديد من المميزات المالية التي تتيح لهم الاستفادة من خصومات كبيرة في الرسوم الحكومية بصفة عامة.
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