اخبار الخليج – بدعم ومساندة الاتحاد الحر.. «نقابة التربويين البحرينية تنتخب مجلس إدارتها لدورة إنتخابية جديدة» 

محمد بن مسعود - الدمام - شارك أعضاء نقابة التربويين البحرينية في الاقتراع الذي نظمته النقابة باشراف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، لاختيار أعضاء مجلس إدارة النقابة للدورة الجديدة، التي ترشح فيها 12 من منتسبي النقابة. وتمت عملية الاقتراع بكل سلاسة ويسر بفضل التنظيم وحُسن الإعداد والترتيبات المناسبة التي اتخذتها النقابة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إذ انطلقت العملية الانتخابية منذ الصباح واستمرت حتى المساء، بمشاركة واسعة من أعضاء النقابة من منتسبي القطاع التربوي.

وأسفرت نتائج الاقتراع عن فوز 11 مرشحا، هم: صفية شمسان، ياسر محمد بوزيد، عائشة محمد جناحي، حنين محمد الشملان، سارة راشد الرويعي، نورة خليفة البنخليل، عبدالله عطا السردية، الدكتور جاسم محمد المهندي، مصطفى السيد بهجت، لولوة عبدالله البنعلي وبتول صادق المدحوب، والدكتور كمال طه عضو احتياط.

وبهذه المناسبة، تقدم بسيم جاسم الذوادي نائب رئيس الاتحاد للتنظيم الداخلي ببالغ التهنئة والتبريك على النجاح الكبير الذي شهدته عملية الاقتراع التي امتازت بالشفافية ولم تشبها شائبة، وجرت بكل نظام والتزام وحظيت بمشاركة كبيرة من أعضاء النقابة؛ إدراكًا منهم بأهمية الخدمات التي تقدمها النقابة باعتبارها الصوت الذي يمثلهم ويعبر عن مطالبهم علاوة لكون النقابة تعمل جاهدة لتوفير أفضل بيئات العمل المثالية لجميع منتسبيها.

ونقل الذوادي تحيات وتقدير رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، الذي أكد أن الاتحاد سيواصل تقديم رعايته واهتمامه بقضايا العاملين، وتقديم كل الدعم والمساندة للارتقاء بهم، كما أعرب عن خالص تهنئته للأعضاء الجدد بمجلس الإدارة الذين فازوا بثقة الاعضاء، معربًا عن أمنياته للذين لم يحالفهم الحظ بالتوفيق والنجاح في الانتخابات القادمة. كما قدم نائب الرئيس للتنظيم الداخلي خالص شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الانتخابات لجهودهم الحثيثة والمضنية التي بذلوها للإعداد والترتيب لعملية الاقتراع.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الانتخابات جمال الجنيد عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لكل ما وجدته اللجنة من دعم ومساندة، وتوجيهات قادت إلى إجراء الانتخابات بأفضل صورة ممكنة وعلى نحو يليق باسم ومكانة نقابة التربويين البحرينية التي تأتي في ريادة نقابات العمال بالمملكة على جميع المستويات.

وقدم الجنيد التهنئة للأعضاء الفائزين، كما قدم الشكر لزملائه في لجنة الانتخابات على الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلوها كما أعرب عن تقديره لممثلي الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لحرصهم على الحضور والإشراف على عملية الانتخابات. وأعرب ممثلو الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن سعادتهم بما شاهدوه من عرس انتخابي رائع شارك فيه الجميع برغبه وإخلاص لاختيار ممثليهم من المرشحين، وتقدموا كذلك بالشكر الجزيل إلى لجنة الانتخابات المشرفة على إعداد وتنظيم الانتخابات، لحرصها على ضمان التنظيم الجيد وتوفير الفرص العادلة للجميع، إذ تمت عملية الاقتراع بكل شفافية ونجاح.