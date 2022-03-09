"الشؤون الإسلامية" تعتمد الدليل التنظيمي لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن

محمد بن مسعود - الدمام - 08-06-1443 12:52

صدى تبوك – متابعة

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدليل التنظيمي لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، والتي تنظمها الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية سنويًّا بمدينة الرياض، في دورتها الثالثة والعشرين.

وتقام المسابقة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، بأهدافها السامية، وشرف رسالتها في تربية أبناء وبنات الوطن وفق هدي القرآن الكريم، وتنشئتهم نشأة إيمانية صحيحة؛ ليسلكوا المنهج الوسطي المعتدل الذي يدعو إليه القرآن الكريم، بمتابعة واهتمام من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتَضَمن الدليل أن تقام المسابقة افتراضيًّا خلال الفترة من 7 إلى 16 شعبان 1443هـ، وتُقدر جوائزها بمبلغ 3.126.000 ريال؛ حيث سيستمع المحكمون من مقر الاستماع في مدينة الرياض إلى المتسابقين من مقرات الوزارة في فروعها في مناطق المملكة، وتقوم الأمانة العامة للمسابقة بخدمة المتسابقين والمتسابقات، وتقديم كافة السبل لمساعدتهم عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأوضح الدليل أهدافَ المسابقة العامة وهي تشجيع أبناء وبنات الوطن على الإقبال على كتاب الله جل وعلا، حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، إضافة إلى ربط الناشئة بالقرآن الكريم، وإبراز عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله تعالى، والاهتمام بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وبيّن الدليل أقسامَ المسابقة التي تنقسم لـ6 مستويات؛ بحيث تناسب جميع الأعمار، حتى يتمكن الجميع من التقديم للمسابقة؛ فالمستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير (روايةً ودرايةً)، المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حُسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، المستوى الرابع: حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، المستوى الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، المستوى السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

وتُجرى المسابقة في الـ6 مستويات؛ على أن يتم اختيار ثلاثة متسابقين من كل مستوى؛ حيث سيكون مجموع جوائز البنين: 1.563.000؛ بينما مجموع جوائز البنات: 1.563.000، وسيكون إجمالي مجموع جوائز الفائزين من البنين والبنات: 3.126.000 ريال، وسيتم توزيع تلك الجوائز كالتالي: