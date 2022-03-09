سمو أمير منطقة الجوف يستقبل القيادات الأمنية بمحافظة القريات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القريات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, القيادات الأمنية بمحافظة القريات، وذلك ضمن زيارة سموه التفقدية للمحافظة ولقاءاته مع المسؤولين لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء.

ونوه سموه بجهود رجال الأمن في حماية الوطن وتطبيق الأنظمة، مشيدًا بتعاون المواطنين في مختلف محافظات المنطقة مع الجهات الأمنية.

‏حظر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان.