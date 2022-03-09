سمو أمير منطقة نجران يكرم المدير العام لفرع المجاهدين السابق

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – نجران
كرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المدير العام لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة سابقاً عبدالله بن حبيب القحطاني، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
كما بارك سموه تكليف سعيد بن جرمان القحطاني، مديرًا عامًا للفرع ومتمنيًا لهما التوفيق.
وأشاد سمو أمير منطقة نجران، بما تقوم به إدارة المجاهدين بالمنطقة من أعمال وجهود أمنية بمختلف المحافظات والمراكز التابعة.
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