«أبشر»: طريقتان لتغيير رقم الجوال

محمد بن مسعود - الدمام - 08-06-1443 12:23

صدى تبوك – متابعة

نوهت منصة أبشر الإلكترونية، إلى إمكانية تغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيد من خلال طريقتين.

وأشارت المنصة، إلى أنه يمكن تغيير رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.

وجاء ما الخليج 365، خلال رد حساب منصة أبشر الإلكترونية بـ«تويتر»، على سؤال من أحد المواطنين، مفاده: « كيف أغير الرقم؟».