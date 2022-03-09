محمد بن مسعود - الدمام - 08-06-1443 12:23
صدى تبوك – متابعة
نوهت منصة أبشر الإلكترونية، إلى إمكانية تغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيد من خلال طريقتين.
وأشارت المنصة، إلى أنه يمكن تغيير رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.
وجاء ما الخليج 365، خلال رد حساب منصة أبشر الإلكترونية بـ«تويتر»، على سؤال من أحد المواطنين، مفاده: « كيف أغير الرقم؟».
كانت هذه تفاصيل خبر «أبشر»: طريقتان لتغيير رقم الجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.