الدفاع المدني يدعو لتوخِّي الحيطة والحذر نتيجة الأحوال الجوية

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد عن تأثر مناطق " الرياض ، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، عسير ، الباحة ، الشرقية ، نجران ، تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل " بعواصف وعوالق ترابية مثارة تؤدي الى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية .
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء ، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ، حفاظاً على سلامتهم .
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