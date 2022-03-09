شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18,620م3 من مخلفات البناء والأنقاض لمعالجة التشوه البصري بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت أمانة منطقة عسير وبلدياتها البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها قد عالجت خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري 3,363 بلاغًا عن مخلفات الهدم والبناء في عدة مواقع متفرقة شملت مدن ومحافظات المنطقة، مبينًا أن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، من خلال الفرق الميدانية التي تعمل على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.

وفي الإطار نفسه، عالجت بلدية محافظة خميس مشيط عددًا من التشوهات البصرية في المحافظة، حيث رفعت وأزيلت 18,620م3 من مخلفات البناء والأنقاض والهدم، إضافة إلى طمس ومعالجة 1,492م2 من الكتابات والرسومات المشوهة للجدران وذلك بإعادة طلاء جميع المواقع