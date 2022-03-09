النفط يواصل الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء.. وبرميل «برنت» بـ131.45 دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وذلك وسط استمرار الاضطرابات في أوكرانيا، وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حظر الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 2.71% لتصل إلى 131.45 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.13% لتصل 126.34 دولار للبرميل.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن أمس الثلاثاء فرض حظر على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو ردّاً على غزو أوكرانيا.