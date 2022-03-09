محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وذلك وسط استمرار الاضطرابات في أوكرانيا، وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حظر الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 2.71% لتصل إلى 131.45 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.13% لتصل 126.34 دولار للبرميل.
وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن أمس الثلاثاء فرض حظر على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو ردّاً على غزو أوكرانيا.
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كانت هذه تفاصيل خبر النفط يواصل الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء.. وبرميل «برنت» بـ131.45 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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