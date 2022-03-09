ارتفاع أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 216.26 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، وذلك توازيًّا مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال تعاملات اليوم عند 247.16 ريال (65.91 دولار)، بينما بلغ جرام الذهب عيار 22 نحو 226.56 ريال (60.42).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 216.26 ريال (57.67 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، في التعاملات الصباحية اليوم، عند نحو 185.37 ريال (49.43 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، صباح اليوم، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 عند 144.18 ريال (38.45 دولار)

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وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، عند مستوى 7687 ريالًا (2050 دولارًا)، وكذلك سعر الجنيه الذهب اليوم (8 جرامات من عيار 21)، عند 1730 ريالًا (461.36 دولار).