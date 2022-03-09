المركز الوطني للأرصاد : أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة تشهدها محافظات العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية. وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الـ 7 مساءً. أخبار قد تهمك

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