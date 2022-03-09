المؤسسة العامة للحبوب تعتمد زيادة سعر شراء القمح المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 1443/1444هـ (2022م)، ليصبح مبلغ وقدره (1700) ريال للطن. وأوضحت المؤسسة أن هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح. يُذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16/1/1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30/11/1441هـ بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

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