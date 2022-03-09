“الأرصاد” : أتربة مثارة على منطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء، ومركز حالة عمار والمعظم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.