الهند تسجل 4575 إصابة جديدة بكورونا و145 وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 4575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و145 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 42 مليوناً و975 ألفاً و883 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 515 ألفاً و355 وفاة.

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