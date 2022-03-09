شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» يحذر من عواصف ترابية مثارة على المملكة حتى السبت القادم / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من عواصف ترابية مثارة تؤثر على معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الاربعاء وحتى السبت المقبل .

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد عن تأثر مناطق " الرياض ، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، عسير ، الباحة ، الشرقية ، نجران ، تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل " بعواصف وعوالق ترابية مثارة تؤدي الى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية .

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء ، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ، حفاظاً على سلامتهم .