مدير تعليم ينبع يقف على سير الاختبارات في قطاع العيص التعليمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – ينبع

وقف مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس , على سير أعمال اختبارات الفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس قطاع العيص التعليمي بدأها بثانوية الزبير بن العوام، واطمأن على أداء الطلاب، وأعمال اللجان وسط إجراءات احترازية.

والتقى العطوي بقيادات المدارس، كما تجوّل داخل قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدرسة وتجهيزاتها، مستمعًا لأهم الملاحظات وآلية انتظام سير الاختبارات.

وأكد مدير التعليم أن الدولة -أيّدها الله- وفّرت مختلف المتطلبات الضرورية للمدارس في بيئة مناسبة؛ وفق أحدث التقنيات والوسائل التعليمية؛ حاثًا الطلاب خلال زيارته لقاعات الاختبارات على الاستفادة مما أتيح لهم، وتطوير أنفسهم ومستواهم العلمي، و بذل الجهد والحرص على الاستذكار الجيد، مشددًا على ثقة الجميع بهم لتحقيق النجاح والتفوق والإسهام في بناء الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة.

وقال مدير التعليم: إن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وفق الخطط التي تضمن سيرها على الوجه المطلوب، مثمنًا جهود مدير مكتب العيص علي بخيت الميلبي و المشرفين والمشرفات وقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على عملهم؛ من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات والإنجاز والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات.