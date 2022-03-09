طقس الأربعاء.. عاصفة ترابية وشبه انعدام في الرؤية على عدة مناطق بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عاصفة ترابية تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل) في حين تستمر العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة, كما تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة قد تهطل منها امطار خفيفة على أجزاء من مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 30-60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزئيين الشمالي ولأوسط ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.