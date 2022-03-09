شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر السنوي الثامن «استكشاف مستقبل أبحاث أمراض الروماتيزم».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق اليوم بالمدينة المنورة المؤتمر السنوي الثامن للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تحت عنوان "استكشاف مستقبل أبحاث أمراض الروماتيزم" .

وأوضحت رئيسة الجمعية الدكتورة حنان الريس أن المؤتمر الذي يستمر حتى 12 مارس ، يُعنى بأبحاث الشباب الطامحين من أطباء زمالة الروماتيزم لالتقاء الباحثين والعلماء والأساتذة من مختلف الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث، ويعتبر نقطة انطلاق للتعاون المعرفي والبحثي، ويهدف إلى الإسهام على تشجيع حديثي التخرج للمناقشة وتبادل الخبرات.

وأبانت أن برنامج المؤتمر يضم أربعة محاور أساسية، من جلسات ومحاضرة لتبادل الخبرات العلمية والعملية والطبية، ولرفع الوعي والمستجدات لدى الممارسين الصحيين، ورفع مستوى القدرات لدى عموم الأطباء والممارسين الصحيين، مشيرة إلى أن المؤتمر يصاحبه 21 ورشة على مدار أيام المؤتمر، وتقديم آخر المستجدات في أمراض روماتيزم الأطفال والكبار وبرنامج التمريض وبرنامج لغير الروماتزمي، كما سيناقش الأبحاث المقدمة للمؤتمر.