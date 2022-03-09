شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا الاستوائية تدعم طلب المملكة لاستضافة «إكسبو 2030» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح في تصريحٍ لوسائل الإعلام اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.