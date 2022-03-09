محمد بن مسعود - الدمام - ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار يتعلق بطريقة إسقاط العمالة المنزلية آليًا في حالة “خرج ولم يعد”.
وأوضحت “الجوازات” أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد، بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، أو بالتواصل من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية وذلك بعد ٣٠يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.
يذكر أن خدمة “تواصل” والمتاحة في منصة “أبشر” تمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من “الجوازات” بشأن إسقاط العمالة المنزلية بـ “خرج ولم يعد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.