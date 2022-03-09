تعرف على أعراض نقص فيتامين د

محمد بن مسعود - الدمام - يُعد فيتامين د أحد الفيتامينات المهمة جدًا في الجسم، وعدم الحصول عليه بكميات كافية يعني زيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض، منها السكري وارتفاع ضغط الدم بمقدار مرتين ونصف عن الشخص الذي يحصل عليه بكميات كافية.

أعراض نقص فيتامين د

سنعرض في هذا المقال أهم أعراض نقص فيتامين د الصحية التي قد تظهر على المصاب بهذه الحالة، ومن أعراض نقص فيتامين د هذه الآتي:

1. كثرة الإصابة بالأمراض

من أهم الأدوار التي يلعبها فيتامين د هو الحفاظ على قوّة جهاز المناعة في الجسم؛ ليتمكّن من محاربة العدوى والفيروسات الضارّة، لذا فإنّ كثرة الإصابة بالرشح والإنفلونزا قد تكون عرضًا لنقص فيتامين د في الجسم، كما ربطت عدّة دراسات بين نقص فيتامين د وبعض الالتهابات التنفسية مثل الالتهاب الرئوي.

2. آلام الظهر والعظام

نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه فيتامين د في امتصاص الكالسيوم في الجسم، فإن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى ضعف في العظام وظهور الآلام المُزمنة.

3. التعب والإرهاق

لا شكّ أنّ هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى التعب والإرهاق، لكن من المُحتمَل أن يكون نقص فيتامين د سببًا في ذلك أيضًا، فقد أظهرت الكثير من الدراسات تأثير نقص فيتامين د على انخفاض طاقة الجسم والتعب عند كثيرٍ من الأشخاص.

4. بطء التئام الجروح

تم إجراء عدّة دراسات تبيّن من خلالها أن فيتامين د قد يساعد في زيادة إنتاج بعض المركّبات الضرورية لتكوين جلد جديد ضمن عملية التئام الجروح.

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5. تساقط الشعر

فقد وُجِد أنّ هناك علاقة بين نقص فيتامين د وزيادة تساقط الشعر عند مرضى الثعلبة.

6. آلام العضلات

بالرغم من صعوبة تحديد أسباب هذا الشعور، إلا أنّ هناك دلائل تُشير إلى احتمالية تسبّب نقص فيتامين د وآلام العضلات؛ لوجود مستقبلات فيتامين د في بعض الخلايا العصبية المسؤولة عن الألم.

7. ضعف النمو والكساح عند الأطفال

فقد يؤثر نقص فيتامين د على نمو عظام الأطفال، وزيادة الوهن العضلي وتقوّس الأرجل.

8. الصداع

اُجريت دراسة على مجموعة من مصابي الصداع التوتري المزمن، كشفت عن احتمالية وجود علاقة بين انخفاض فيتامين د والصداع.

9. اضطرابات الدورة الشهرية

فقد أشارت دراسة إلى أن انخفاض فيتامين د قد يرفع نسبة الإصابة باضطرابات الدورة الشهرية.