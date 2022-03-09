أوكرانيا.. وقف إطلاق نار روسي جديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت روسيا وقف إطلاق نار جديد بغرض إجلاء مدنيين في عدد من المدن الأوكرانية، ابتداءً من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها: “إن هدف هذه الهدنة يكمن في تسهيل عمل الممرات الإنسانية في كييف وخاركوف وسومي وماريوبيل وتشرينهوف, ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً”.
ودعت المصادر، الجانب الأوكراني إلى التوافق حول تحديد الممرات الإنسانية ومواعيد تشغيلها، وكذلك إبلاغ جميع السفارات والمنظمات الدولية بالهدنة المعلنة وجغرافية الممرات الإنسانية.
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