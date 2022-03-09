محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن يشهد اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على مناطق عدة بالمملكة.
وأوضح “الحصيني” أن الأمطار من المحتمل هطولها على شرق البحر المتوسط، وتمتد إلى نواحي أجزاء محدودة من المنطقة الشمالية وتبوك.
وأشار إلى أنه من المتوقع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة من متوسطة لشبه كثيفة على مناطق تبوك والجوف والشمالية وحائل، مع رياح متفاوتة مثيرة للأتربة الخفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني” عن طقس اليوم: توقعات بهطول أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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