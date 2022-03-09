أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 19 شهرًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا هو الأعلى على مدار 19 شهرًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، في أعقاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق استيراد النفط ومنتجاته من روسيا.

وحسب ما نقلته «د ب أ»، بلغ سعر الذهب في سوق التعاملات الفورية بنسبة 3.6% إلى 2069.25 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس من عام 2020. بعدها، تراجع السعر قليلًا لتكون الزيادة بنسبة 2.9% في نحو الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت نيويورك. في المقابل، استقر سعر البلاديوم بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس الأول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين خلال التعاملات. أخبار قد تهمك وتأتي هذه التطورات، في ظلّ سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى «استهداف الاقتصاد الروسي» على حد قوله، بدعوى أنه «لن يشارك في دعم حرب بوتين» حسب تعبيره.

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