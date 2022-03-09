“معزول وغاضب”.. ماذا قالت الاستخبارات الأميركية عن حالة بوتين؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

وصفت الاستخبارات الأميركية، الثلاثاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يعاني من “عزلة متزايدة” وهو “محبط” و”غاضب” حيال الوضع في أوكرانيا، وذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه، وليام بورنز: “أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط ومعزول في هذه اللحظة، ومن المرجح أن يضاعف جهوده ويحاول سحق الجيش الأوكراني من دون أن يكترث للخسائر المدنية”.

ولفتت أيضا رئيسة أجهزة الاستخبارات الأميركية، أفريل هينز، أنه خلال الجلسة نفسها إلى أن “بوتين يعاني من عدم احترام الغرب له”.

وأضافت أنه “يشعر كأنها حرب لا يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يخسرها”.

وتابعت “لكن ما يمكن أن يقبله كانتصار قد يتغير مع الوقت”.