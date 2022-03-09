السماح بنقل كفالة العمالة المنزلية إلى المنشآت إلكترونياً

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت منصة «قوى» أخيرا، بإضافة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت «إلكترونيا»، بعد أن كان يقتصر تقديم الخدمة سابقا عبر زيارة فروع مكاتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووفقا للآلية الجديدة، سيتمكن صاحب العمل الجديد من رفع طلب نقل خدمة العامل المنزلي، واختيار المهنة الجديدة من خلال منصة قوى، مع وصول رسالة إلى جوال العامل المراد نقله للموافقة على النقل عند رغبته خلال 10 أيام من وصول الطلب، ثم ستصل رسالة إلى صاحب العمل السابق للموافقة على نقل العامل إلى المنشأة.

ويشترط لنقل خدمة العامل المنزلي عدم تجاوز مدة إقامته عاما واحدا، وفي حال تم تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة فلن يقبل طلب النقل أو التحويل (لأن العمالة المنزلية معفاة من رسوم المقابل المالي)؛ فيما لن يسمح بنقل خدمات عمالة المنشآت إلى عمالة منزلية.

وألزمت منصة «قوى» صاحب العمل الجديد بإضافة عقد عمل لكل موظف مع اختيار المهنة الجديدة للعامل المنزلي، مع وجود لائحة عمل معتمدة في المنصة، وتوثيق عقود جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين.

يذكر أن إجمالي عدد العمالة المنزلية العاملة في السوق السعودي وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية نحو 3.29 مليون عامل وعاملة، منهم 2.46 مليون عامل، و835 ألف عاملة، فيما يبلغ إجمالي عدد العاملين غير السعوديين في المنشآت وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية 6.02 مليون عامل وعاملة، منهم 5.76 مليون عامل، و261 ألف عاملة.