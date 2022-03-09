«الإدارة الناجحة» تدفع أسهم 3 شركات لتسجيل أعلى قمم تاريخية

وتصدر سهم «دلة الصحية» الارتفاعات من بين الشركات التي سجلت أعلى قمة تاريخية لها، ولامس السهم مستوى 91.6 ريال، كأعلى سعر سجله في تاريخه، وأغلق عند سعر 91.4 ريال، بارتفاع نسبته 5.54%، فيما ارتفع سهم «معادن» خلال تداولاته ليلامس مستوى 131.8 ريال للسهم، إلا أنه أغلق على تراجع، وقفز سهم «أكوا باور» ليلامس مستوى 118 ريالا، وأغلق مرتفعا بنسبة 3.28 عند مستوى 113.2 ريال.
وكانت أرباح شركة «دلة الصحية» قد حققت في آخر نتائج معلنة لها أرباحا قيمتها 184.9 مليون ريال، وارتفعت أرباح الربع الثالث من عام 2021 إلى 84.7 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 58%، وهو ما يؤكد تفاؤل المستثمرين بأداء الشركة خلال الفترة القادمة، ونجاح الإدارة، وهو ما دفع السهم لتسجيل أعلى قمة في تاريخه، وبلغت أرباح الربع الرابع 2.09 تريليون ريال.
وكانت شركة «أكوا باور» قد أدرجت أخيرا في سوق الأسهم، وبلغت أرباحها السنوية 420 مليون ريال، بنسبة تراجع 51%.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي مرتفعا بنسبة 0.3%، عند مستوى 12.851 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.
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