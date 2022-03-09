اخبار الرياضه السعوديه رياضيو عسير لـ«عكاظ»: منشأة «أبها» حلم تحقق.. لكن الملعب غير مطابق للمواصفات

محمد بن مسعود - الدمام - بعد افتتاح منشأة نادي أبها الرياضي الجديدة التي رعاها مساء (الإثنين) الماضي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، طرحت «عكاظ»، سؤالاً على رياضيين ومهتمين في المنطقة، حول ما إذا ستكون المنشأة داعما وحافزا للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج متقدمة بانتصارات خلال ما تبقى من جولات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟ وما مدى إمكانية إقامة مباريات رسمية على الملعب؟

مدير برنامج «تحرك معنا» بوزارة الرياضة، المدرب السابق بنادي أبها محمد الشبعان، قال ان المنشأة رائعة ورافد رياضي كبير، ولكن ملعب كرة القدم الحالي غير مطابق، وغير مناسب لأن تقام عليه مباريات رسمية.

فيما أكد مدرب نادي الفرسان محمد أبوعراد، أن المنشأة ستقدم الكثير والكثير لمنسوبي نادي أبها، وأبناء المنطقة، ولكن من الواضح للجميع أن الملعب غير قانوني ولا يستطيع النادي إقامة مبارياته الرسمية عليه، ولذلك سوف يتم إنشاء ملعب آخر بناء على تصريحات وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقال محمد عارف «دون أدنى شك أن المنشأة ستكون حافزا وداعما إيجابيا كبيرا للجهاز الفني واللاعبين خلال مشوار فريق أبها في دوري المحترفين، وسترون النتائج أفضل بكثير من السابقة، وسيقدم أبناء النادي الجهود والتضحيات للوصول إلى مركز متقدم، ومؤكد أن يكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في سلم ترتيب الدوري».

وقال حسن عسيري «استبشر أهالي عسير بافتتاح منشأة نادي أبها الرياضي بعد 11 عاماً من التعثر، حيث ستساهم هذه المنشأة في دعم نادي أبها، وتحقيق نتائج متقدمة في ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تساعد على اكتشاف المواهب والألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الاستثمارات في النادي».

وأضاف «تم الافتتاح بعد عام ونصف من العمل بجهود وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وحرص ومتابعة أمير منطقة عسير، وفريق العمل بالكامل، فعندما تتحد الجهود يتحقق كل شيء، من أجل رياضة الوطن، وتحقيق نتائج متقدمة حيث ينتظر عشاق زعيم الجنوب مستوى مميزاً في سلم ترتيب الدوري».

وقال سلمان آل مقرح «المنشأة الجديدة -وهي الحلم الأبهاوي الذي تحقق على أرض الواقع- ستكون رافداً تنموياً بالمنطقة، وستكون بيئة جاذبة للرياضيين بالمنطقة بشكل عام، ونادي أبها بشكل خاص، وستساهم بإذن الله في تحقيق نتائج مميزة ومراكز متقدمة في المباريات المتبقية للنادي في دوري المحترفين، وهذا ما يعول عليه جماهير ومحبو النادي، وستكون معلما بارزا للحراك الرياضي في ظل متابعة أمير المنطقة، ووزير الرياضة».

وقال حسن القبيسي «فوجئ الحضور بالملعب الذي لا تتعدى المسافة بين منطقة الجزاء وخط التماس قرابة المترين، ناهيك عن صغر مساحة الملعب الذي لا يمكن له بهذا الحال أن تقام عليه مباراة رسمية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد صرح خلال افتتاح المنشأة أن ملاعب النادي مطابقة لمعايير الفيفا، فيما هناك ملعب سيُزرع خلف النادي وسيكون مخصص للفريق الأول».

وكانت «عكاظ» قد رصدت عبر «تويتر»، العديد من ردود الفعل لجماهير ومحبي نادي أبها حول عدم قانونية ملعب كرة القدم الحالي بمنشأة النادي، وعدم إمكانية إقامة مباريات رسمية عليه.