54 دولاراً تفصل الذهب عن قمته التاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - عاود الذهب ارتفاعاته القوية، متجها لتسجيل أعلى قمة له في تاريخه خلال الفترة القادمة، ولامست أسعار أونصة الذهب (31.1 غرام عيار 24) مستوى 2021 دولار، فيما بلغت أعلى قمة للذهب خلال جائحة كورونا عندما لامس مستوى 2075 دولارا للأونصة، ويفصل الذهب عن تسجيل أعلى قمة له في تاريخه نحو 54 دولارا. ووفقا للأسعار الحالية للذهب عند مستوى 2021 للأونصة، فإن صافي سعر غرام الذهب عيار 21 قبل الضريبة والمصنعية يبلغ نحو 214 ريالا، فيما يبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 184 ريالا للغرام.

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