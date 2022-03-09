اخبار الرياضه السعوديه تأجيل مباراة أسكتلندا وأوكرانيا في ملحق المونديال

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في وقت متأخر (الاثنين) باتخاذ القرار بشأن إرجاء المباراة المقررة بين اسكتلندا وأوكرانيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022.

وكان من المفترض أن تحل أوكرانيا ضيفة على اسكتلندا على ملعب «هامبدن بارك» في 24 مارس الحالي ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022، لكن الفريق الضيف طالب الاتحاد الدولي «فيفا» بإرجاء المباراة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووقعت أوكرانيا واسكتلندا ضمن المسار الأول من الملحق الذي يضم أيضاً ويلز والنمسا، على أن يتواجه الفائزان من نصف النهائي في مباراة نهائية لتحديد هوية المتأهل إلى المونديال المقرر في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وفي حال قرر «فيفا» إرجاء المباراة بين أوكرانيا واسكتلندا، فيعني ذلك أن نهائي هذا المسار من الملحق سيتأجل أيضاً، مع التوجه لإقامة المباراتين في يونيو خلال النافذة الدولية المخصصة لمباريات دوري الأمم الأوروبية، وفقاً لـ«بي بي سي».