شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية يزور معرض «الدفاع العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، معرض الدفاع العالمي المقام حاليًا في العاصمة الرياض اليوم، يرافقه صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل وزارة الخارجية للاستراتيجية والتخطيط.

واطلع المنصوري خلال الزيارة، على أجنحة الجهات الحكومية المشاركة في المعرض، والتطور التقني المتسارع الذي حققته المملكة في مجال الأمن والدفاع والصناعات العسكرية، فيما تجول على أجنحة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، وعلى عدد من أجنحة شركات القطاع الخاص.