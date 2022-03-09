شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع سوق المواشي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مكتب البيئة والمياه والزراعة، بحفر الباطن، صباح أمس، قرعة توزيع مواقع سوق الماشية، لـ 4 فئات «أ، ب، ج، د»، وفق اشتراطات معينة، وذلك بعد ما نشرته ”الخليج 365”، عن تسليم الموقع.

وأوضح المكتب أن الفئة «أ» للجملة، و«ب» للأكبر من المتوسطة والأقل من الجملة، و«ج» مخصصة للأعداد المتوسطة، و«د» للأعداد الصغيرة.

وأوضح نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن زبن الشمري، أن هناك اشتراطات جديدة في سوق الأغنام يتابعها مراقبو المكتب، تشمل: البيع بايصالات توضح بيانات البائع والمشتري، والتنظيف المستمر للموقع، وعدم تأجيره، إضافة إلى عدم إيواء عمالة سائبة.