شكرا لقرائتكم خبر عن 67 ألف شجرة وزهرة تكسو شوارع الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة الجبيل، 7000 شجرة متنوعة، ومسطحات خضراء بمساحة 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى زراعة 60 ألف زهرة موسمية متنوعة، وذلك في إطار جهودها الخدمية المختلفة في المحافظة وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتحسين المشهد البيئي.

وأوضح رئيس البلدية م. فارس آل عريج، أن أعمال الزراعة تأتي ضمن تفعيل البلدية لمبادرة أمانة المنطقة الشرقية «شرقية خضراء»، مشيرا إلى أن الأشجار تنوعت ما بين «أكاسيا، نيم، لبخ، بونسيانا، فيكس، وياسمين هندي، الجهنيميات، صبارات متنوعة».

وأكد أن أعمال زراعة الأشجار والزهور متواصلة وستشمل جميع أنحاء المحافظة، ضمن إستراتيجية البلدية التي تسعى لتحويل المحافظة الجبيل إلى مدينة خضراء، من خلال إطلاق حملة زراعية مكثفة لتغطية الطرق والحدائق العامة والمتنزهات والميادين بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف، التي تضفي بعدا جماليا على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

وأبان بأن البلدية لديها خطة مجدولة لتنظيم أشجار الشوارع والعناية بها واستمرارية زيادة المسطحات الخضراء، وكذلك مواصلة عملية تقليم الأشجار وتنسيقها واستبدال التربة وتمديد شبكات الري في جميع مواقع المحافظة.