شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة حفر الشوارع وطلاء المطبات بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخفجي أعمال صيانة شاملة لبعض الشوارع الرئيسية والفرعية، نتج عنها معالجة ألف متر 2 حفرا وتشققات، إضافة إلى طلاء المطبات الأسفلتية وإعادة شكلها الجمالي.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحميداني، أن البلدية تهدف لرفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتحقيق رضا مستخدميها، لافتا إلى أن البلدية وضمن مشروع صيانة الشوارع والأرصفة واللوحات الإرشادية والتسمية، عالجت الحفر بطريق الملك عبدالله، وبعض شوارع حيي اللؤلؤة والأمير فهد بن سلمان.

وأبان الحميداني أن هذه الحفر تكونت نتيجة هطول مياه الأمطار، وتتطلب الصيانة من وقت لآخر، مشيرا إلى أن البلدية تسعى لتغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز 940.