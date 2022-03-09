شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة مشروعات جمعية تاروت واستعدادات ملتقى البراحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل محافظ القطيف إبراهيم الخريف، أمس، مدير مركز التنمية الاجتماعية أحمد القباع، ورئيس جمعية تاروت الخيرية محمد الصغير، ورئيس المجلس التنفيذي لدورة كافل اليتيم الرياضية محمد الدهان، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف أمين الزهيري، لمتابعة أعمال الجمعيات وأنشطتها إضافة إلى استعدادات النسخة الثالثة لملتقى البراحة.

واستمع المحافظ إلى عرض موجز عن مشروعات وأنشطة جمعية تاروت، والأسر المستفيدة من خدماتها، وتطلعاتها المستقبلية.

وقدم رئيس المجلس التنفيذي لدورة كافل اليتيم لكرة القدم بالجمعية محمد الدهان، عرضاً مرئياً، عن الدورة وتاريخها والمكانة المتقدمة التي بلغتها وما تعتزم القيام به، وموعد نسختها القادمة، وأبرز إنجازاتها على المستوى الخيري والاجتماعي.

الأنشطة الخيرية

وفي نهاية اللقاء، وجّه أعضاء ومنسوبو الجمعية الشكر الجزيل للمحافظ على حسن استقباله وحرصه على دعم أنشطة الجمعيات الخيرية بالمحافظة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة هذه البلاد ويديم على الوطن نعمتي الأمن والأمان.

وأكد الخريف، أهمية التواصل والتنسيق المستمر، خاصة مع الجهات التي تؤدي دورًا اجتماعيًا رائدًا في الوطن الغالي، ومنها الجمعيات الخيرية، التي تدعمها الدولة وقيادتها الرشيدة -سدد الله خطاها- وأهل الخير من المحسنين والمحسنات.

ملتقى تراثي

وخلال لقائه، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف أمين الزهيري، وعدد من أعضاء ومنسوبي اللجنة بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية صالح القباع، استمع الخريف، لعرض موجز عن النسخة الثالثة لملتقى البراحة، التي تستعد لجنة التنمية بالتعاون مع عدد الجهات الحكومية إطلاقها، خلال الأيام المقبلة، في ميدان القلعة بالقطيف، وتعرف على جانب من خطط وفعاليات الملتقى التراثية والثقافية والفنية، المزمع إقامتها.

وأكد المحافظ تسخير كل الدعم للجهود، التي تساهم في التنمية السياحية والاقتصادية للمحافظة، مشيدًا بإتاحة الملتقى للأسر المنتجة والفنانين والحرفيين وجعلهم شريكا أساسيا بهذه الفعاليات، متمنيًا في ختام اللقاء للجميع التوفيق والنجاح.