شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 20 منسقا ومحكما بمكاتب الشرقية لـ «تحدي القراءة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت إدارة تعليم المنطقة الشرقية دورة تدريبية متخصصة لنحو 20 منسقا ومحكما لـ«مشروع تحدي القراءة العربي»، على مستوى مكاتب تعليم الشرقية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن تأهيل المنسقين ورفع مستوى ومعايير التحكيم سيرفع من جودة مخرجات طلاب وطالبات المنطقة الشرقية، لتحقيق الهدف الأسمى، وكذلك المشاركات الفعالة وذات الأثر الإيجابي، مشيرا إلى أن إدارة التعليم تسعى للوصول بمشاركات طلابها وطالباتها في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية للمستويات النوعية لتحقيق مستهدفاتها بمشاركة منافسة ومستدامة.

بدوره، أكد مدير إدارة نشاط الطلاب فيصل العتيبي، أن هذا المشروع ينمي لدى طلابنا مهارة القراءة بشكل كبير، من خلال توجيههم ووضع خارطة طريق واضحة أمامهم للمشاركة في هذا المشروع للوصول إلى المخرج النهائي وتحقيق الهدف الرئيس من هذا المشروع.

وتناولت الورشة التدريبية التي أقيمت بقاعة التدريب بمقر إدارة النشاط الطلابي، أبرز المحاور التي يعتمد عليها المحكمون في تقييم واختيار الطلاب بدليل تحدي القراءة، ثم مصفوفة تقدير العلامات، وكذلك استمارة التحكيم ثم مناقشة فرص التحسين لمشروع تحدي القراءة.قدم الورشة كل من رئيس قسم التربية الإسلامية أحمد حكيم، ورئيس قسم اللغة العربية صالح المهبط.