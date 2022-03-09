شكرا لقرائتكم خبر عن بسرعة 60 كم.. عاصفة ترابية على الشرقية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ تأثير العاصفة الترابية على المنطقة الشرقية، من مساء اليوم الأربعاء، يسبقها نشاط في الرياح السطحية بسرعة تصل إلى أكثر من 60 كيلو مترا في الساعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ (اليوم): تنشط الرياح السطحية اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لتصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلو مترا في الساعة، على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وتتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، ويمتد تأثير العاصفة الترابية والأثرية المثارة من مساء اليوم إلى يوم السبت بالعوالق الترابية والأثرية المثارة المنقولة خلال الفترة نفسها، ليشمل مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، في حين يتوقع أن تتأثر الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة.

وأضاف: يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ومن ثم تعاود درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق شمال المملكة وغربها، ابتداء من مساء يوم الخميس، ومن ثم على وسط المملكة وشرقها ابتداء من مساء يوم الجمعة، مشيرا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل.