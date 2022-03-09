شكرا لقرائتكم خبر عن «ريادي» تهيئ طلبة «المتوسطة والثانوية» لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم المنطقة الشرقية، مطلع الأسبوع، برنامج ريادة الأعمال «ريادي»، لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بهدف تفعيل مهاراتهم الإنتاجية؛ للإسهام في تهيئتهم لسوق العمل، والعمل الحر، وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية للتعليم العام ورؤية المملكة 2030.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم تتبنى المشروعات والمبادرات المعززة لمهارات ريادة الأعمال واستثمارها من خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات المرتبطة بذلك في الإدارات والمكاتب والمدارس.

وأضاف أن البرنامج موجه لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من خلال مشاركتهم في مناشط البرنامج، وذلك بمحاكاة المشاريع التجارية من خلال الطلاب والطالبات بمتابعة وإشراف مسيري ومسيرات البرنامج في كل مدرسة.

يُذكر أن الوزارة حددت عددا من المشاريع يمكن للطلاب والطالبات المشاركة فيها ورفعها عبر منصة «ريادي»، حيث سيتم فرز المشاركات المميزة ودراستها والرفع بها للوزارة.