شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون ريال لنظافة الهجر بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، عن بدء تشغيل مشروع النظافة العامة للهجر التابعة للأمانة، لمدة 5 أعوام بتكلفة 14 مليون ريال.

وأكد الملا مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية في المدن والبلدات والهجر خدمةً للمواطن والمقيم، في ظل الدعم اللا محدود من لدن حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الداعمة لمشاريع الأمانة الخدمية والتطويرية.

يُذكر ان أمانة المحافظة أطلقت منذ 3 أشهر مشروعي النظافة لمدينتي الجفر والعمران والبلدات التابعة لهما، بالإضافة إلى إطلاق 4 عقود نظافة أخرى بمدينتي الهفوف والمبرز في العام 2020.

وأوضح الملا أن هذه المشاريع المتكاملة تستهدف الارتقاء بخطط النظافة العامة في مدن وبلدات وهجر الحاضرة، انطلاقاً من الحاجة الفعلية لمشاريع بهذا الحجم بما يتواءم مع نسبة التمدد العمراني والكثافة السكانية وفق الدراسات التخطيطية المستفيضة.

وأضاف إن جميع المشروعات تتضمن آليات ومعدات نظافة حديثة، مع خطط وبرامج متابعة وإشراف مستمرة؛ وصولاً إلى نتائج إيجابية.