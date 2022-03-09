شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بدر بن إبراهيم العبدالواحد، يرافقه عدد من المتدربين والمتدربات.

وخلال الاستقبال قدم العبدالواحد لسمو أمير المنطقة الشرقية تقريرا عن فعاليات الملتقى الكشفي، وكذلك ما قدم من أنشطة بمناسبة يوم التأسيس ومشاركة المتدربين في الفعاليات.

كما قدم العبدالواحد شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأنشطة المؤسسة في المنطقة وما يصب في مصلحة الطلاب.