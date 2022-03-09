شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتطبيق الحلول الهندسية للحد من الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، الأمانة العامة للجنة، بتقديم الدعم الكامل للجان السلامة المرورية بالمناطق، ومشاركتهم تجارب اللجنة، مشددًا على ضرورة تطبيق الحلول الهندسية كالمعابر الآمنة وجسور المشاة للحد من حوادث الدهس. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة الدوري، بديوان الإمارة، أمس، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وأرامكو السعودية وسابك وغرفة الشرقية وعدد من أصحاب الخبرة.

ترحيب بالحضورفي بداية الاجتماع، رحَّب سمو أمير المنطقة الشرقية بالحضور والأعضاء الجدد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، ومدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، وشكر الأعضاء السابقين على جهودهم أثناء عضويتهم للجنة.

تقنيات حديثةوثمَّن سموه تمويل أرامكو السعودية لمشروع تحسين زمن الاستجابة لمركبات الإسعاف عبر تقنية التحكم بالإشارات الضوئية، وشكر إدارة المرور وأمانة الشرقية والهلال الأحمر على ما قدَّموه من الدعم اللوجيستي في هذه المبادرة، وشدد سموه على أهمية المبادرات الخلّاقة والاستفادة من التقنية الحديثة لخفض أعداد الحوادث الجسيمة ومسبباتها في سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

مؤشرات وإحصائياتمن ناحيته، قدَّم أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي عرضًا عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة، التي تشمل حوادث الوفيات والإصابات البالغة، والتي ارتفعت في عام 2021م بنسبة أقل من 1 ٪، مقارنة بعام 2020م، ونتج عن ذلك ارتفاع عدد المتوفين بنسبة 5 ٪، وبلغ عدد المتوفين 504 وفيات، وارتفاع في عدد المصابين بنسبة 2 ٪، وبلغ عدد المصابين 2162 إصابة بالغة، ولكون عام 2020م كان استثنائيًا، خاصةً في الحركة المرورية بسبب احترازات جائحة كورونا.

الحوادث الجسيمةواستعرض أمين اللجنة مقارنة لإحصائيات الحوادث الجسيمة للعام 2021م بعام 2019م، التي أظهرت انخفاضًا بنسبة 29 ٪ في الحوادث الجسيمة، وانخفاضًا في أعداد المتوفين بنسبة 34 ٪، وانخفاضًا في أعداد المصابين بنسبة 30 ٪، وبذلك حققت اللجنة منذ بدء أعمالها قبل أكثر من 9 أعوام خفضًا في أعداد الحوادث الجسيمة بنسبة 65 ٪، وانخفاضاً في أعداد المتوفين بنسبة 60 ٪ والمصابين جراء هذه الحوادث بنسبة 69 ٪.مستهدفات وطنيةكما استعرض مؤشرات أداء السلامة المرورية لعام 2021م ضمن رؤية المملكة 2030 ومقارنتها بالأرقام الفعلية، التي حققتها المنطقة الشرقية خلال نفس العام، والتي شهدت تحقيقًا لجميع المؤشرات، وبلغ معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بالمنطقة 9.2 حالة وفاة، كما بلغ معدل الإصابات 39.64 حالة إصابة بالغة لكل 100 ألف نسمة، متابعًا: بذلك نكون تجاوزنا المستهدفات الوطنية بنسبة 40 ٪ في معدل الوفيات، و55 ٪ في معدل الإصابات البالغة.

الاستجابة الإسعافية وحققت المنطقة مستهدفات الاستجابة الإسعافية، وبلغ المعدل في المنطقة الشرقية 12 ونصف دقيقة مقارنة بالمستهدف الوطني، الذي يبلغ 15 دقيقة، وتم التطرق إلى التحليل الأولي للحوادث الجسيمة خلال عام 2021م، واتضح من خلال منصة تحليل الحوادث الجسيمة، أن الأنواع الرئيسية للحوادث الجسيمة هي حوادث صدم مركبة متحركة وحوادث الدهس وحوادث انقلاب المركبة، التي شكّلت نسبة 83 ٪ من إجمالي الحوادث الجسيمة بالمنطقة، ونتج عنها 82 ٪ من الوفيات بعدد 412 حالة وفاة، وأكثر من 75 ٪ من الإصابات البالغة بعدد 1628 حالة إصابة، وهي أنواع يمكن تفاديها بتكثيف الضبط والتوعية لمخالفات عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه والتوسع في أنظمة مراقبة الفيديو لضبط مخالفات استخدام الهاتف الجوال داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

تضافر الجهود

واتضح من خلال تحليل وفيات حوادث الدهس في المنطقة أن مدينة الدمام ومحافظتي الأحساء وحفر الباطن كانت الأعلى في أعداد وفيات هذه الحوادث، وشكلت نسبة 24 ٪ من وفيات إجمالي الوفيات في هذه المدن بعدد 62 حالة وفاة، وشدد سمو رئيس اللجنة على ضرورة تضافر الجهود الهندسية والضبطية والتوعوية الحالية في هذه المدن للحد من وقوع هذه الحوادث.

النقاط السوداءواشتمل العرض على أهم مستجدات أعمال اللجنة بالمنطقة، وهي آخر مستجدات مشروع معالجة النقاط السوداء داخل المدن، لما له من أهمية كبيرة في خفض أعداد الحوادث الجسيمة بالمنطقة، وتم إنجاز الحلول الضبطية والهندسية بنسبة 99 ٪ داخل المدن و96 ٪ على الطرق السريعة.

جهود ضبطيةوفي سياق العرض، تطرّق أمين عام اللجنة إلى أبرز الجهود الضبطية، ومنها التوسع في أعداد أنظمة الرصد الآلي لرصد المخالفات المرورية، كأنظمة مراقبة الفيديو لضبط مخالفات حزام الأمان والجوال وأنظمة الرصد الآلي في بعض محافظات المنطقة، وحملات المرور السري والاستيقاف الفوري للمخالفين بالإضافة إلى ضبط الشاحنات داخل وخارج مدن المنطقة وحملات ضبط المركبات المتهالكة ومستجدات تفعيل وتحصيل مخالفات المركبات ذات اللوحات الأجنبية والتغطيات الجديدة لدوريات القوة الخاصة لأمن الطرق في المرحلة القادمة.

زيادة التشجيربعد ذلك، عرض أمين عام اللجنة آخر مستجدات مبادرة الطريق الآمن، واستوفت القوة الخاصة لأمن الطرق جميع المتطلبات الضبطية لهذه المبادرة، ويعمل فرع وزارة النقل بالمنطقة على استكمال متطلبات المبادرة من مستلزمات السلامة المرورية على الطريق، وتشمل هذه المتطلبات حلولا لتكثيف وزيادة التشجير حول الطريق للحد من زحف الرمال، كما تم استعراض مستجدات مشاريع الصيانة والتحسينات الهندسية لطريقي الظهران - الجبيل، وأبو حدرية، ونطاق أعمالها.

المشروع النموذجي بعد ذلك، دشّن سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة، المشروع النموذجي لتحسين زمن استجابة الإسعافية للحوادث المرورية، الذي بدأ تشغيله في بداية هذا العام، وتم تركيب نظام التحكم بالإشارات الضوئية في 15 مركبة إسعاف و20 تقاطعًا مروريًا مزدحمًا بمدينة الدمام، وستقوم الأمانة العامة للجنة بمرحلة قياس أثر هذا المشروع بشكل دوري.