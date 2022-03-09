شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع «السيسي» العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

واستعرض سموه مع «السيسي» خلال اجتماعه معه أمس في الديوان الملكي بقصر اليمامة، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحَّب سمو ولي العهد، برئيس مصر في بلده الثاني المملكة، فيما عبَّر السيسي عن الشكر لسمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق.

حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. عصام بن سعد بن سعيد «الوزير المرافق» ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي. ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.

كان الرئيس المصري قد وصل إلى الرياض أمس، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحّب به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. عصام بن سعد بن سعيد «الوزير المرافق»، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وفور نزول الرئيس المصري من الطائرة قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضًا جويًا رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيبًا بوصوله إلى المملكة، وبعد استراحة في صالة التشريفات بالمطار، صحب سمو ولي العهد، الرئيس السيسي، في موكب رسمي إلى الديوان الملكي. وقد وصل بمعية الرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء محسن علي، ورئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى شوكت.