شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يقيم مأدبة غداء تكريما للرئيس المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض أمس، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- بالرئيس السيسي والوفد المرافق له، فيما عبّر الرئيس المصري عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين.

وأجريت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية، وعُزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين، عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، وأقام خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- مأدبة غداء تكريماً للرئيس المصري.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير د. عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير د. تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير د. سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.