شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس المصري يتجولان بمعرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، أمس، في جولة بمعرض الدفاع العالمي 2022 بالرياض في نسخته الأولى.

وتجول السيسي برفقة سمو ولي العهد على مرافق معرض الدفاع العالمي، وما يحتويه من مشاركات محلية وإقليمية ودولية المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، الذي اشتمل على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة والتقنيات الجديدة. رافق سمو ولي العهد والرئيس المصري خلال الجولة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. عصام بن سعيد «الوزير المرافق»، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي، والوفد المرافق للرئيس المصري.

وكان الرئيس المصري غادر الرياض، أمس، وكان في وداعه في مدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.