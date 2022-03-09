شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر نظام الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء، على نظام الأحوال الشخصية، والترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وعدّ مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في جلسته بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة، نتيجةً لما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من الدولة ـ رعاها الله ـ، وتضافر الجهود الوطنية من الجهات كافة، والتقدم ـ ولله الحمد ـ في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وتقارير سنوية لوزارتي التجارة، والاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتقاعد «سابقا»، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تنمية قدرات أبناء الوطن وتعزيز تنافسيتهم محليا وعالميا

بارك مجلس الوزراء، إطلاق إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تُعد استكمالا لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن وتعزيز تنافسيتهم محليا وعالميا في إطار مستهدفات (رؤية 2030)، بما يتواءم مع أولوياتها وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.

انضمام المملكة لاتفاقية لافتات وإشارات الطرق

وافق مجلس الوزراء، على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لافتات وإشارات الطرق (فيينا 8 / نوفمبر / 1968م).

تعديل أحكام براءات الاختراع

قرر مجلس الوزراء، الموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الحادية والأربعين).

دعم المملكة لخفض حدة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

وتناول المجلس، مضمون الاتصالين الهاتفيين، اللذين تلقاهما صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، من رئيس روسيا الاتحادية، ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف.

تعديل نظام الحماية من الإيذاء

أقر مجلس الوزراء، تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 15/ 11 / 1434هـ، وتعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ على النحو الوارد في القرار.

عمق العلاقات القائمة بين المملكة والبحرين

أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على نتائج مباحثاته مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. كما أحاط خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه الرسالتان اللتان تلقاهما ـ رعاه الله ـ، من رئيس جمهورية مالي الانتقالي، ورئيس جمهورية بنين.

تعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية مع دول العالم

ثمّن مجلس الوزراء، مضامين الحوار الصحفي لسمو ولي العهد، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول أعمال التطوير والتحديث والإصلاحات والمشروعات الكبرى، التي تشهدها المملكة ضمن برامج «رؤية 2030»؛ وفقاً لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، بالإضافة إلى وقوفها تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو العالم الإسلامي بالتصدي للتطرف والإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي والشراكات الإستراتيجية مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

حماية الأطفال من تهديدات العالم السيبراني

جدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من اهتمامها بحقوق الإنسان واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني لمواجهة التهديدات، التي تستهدفهم في الإنترنت، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.

تجديد وتعيين 6 أعضاء بمجلس التعليم الإلكتروني

قرر مجلس الوزراء، تجديد عضوية د. عبدالله بن مفرح الروقي من رؤساء الجامعات السعودية (رئيس جامعة تبوك)، ود. عبدالله بن يحيى آل محيا من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، وخالد بن سليمان المحيسن من القطاع الخاص، وتعيين د. إيناس بنت سليمان العيسى (رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن)، ود. ليلك بنت أحمد الصفدي (رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية) من رؤساء الجامعات، ود. خالد بن حسين موكلي من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

تقوية العلاقات والتعاون مع قبرص

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج الزيارة الرسمية، التي قام بها رئيس جمهورية قبرص إلى المملكة، ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي ولي العهد، وما عبرا عنه من الارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في العمل على تطوير إستراتيجية لتقوية أواصر التعاون في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

اتفاقية مع الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

«اليوم»تهنئ

وافق مجلس الوزراء، على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: وليد بن أحمد بن إبراهيم القرعاوي إلى وظيفة (مدير عام الأمانة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلي بن صالح بن مصلح الشمراني إلى وظيفة (وكيل رئيس هيئة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وعادل بن عمر بن نور الصومالي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشبانات إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.