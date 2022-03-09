اتحاد الكرة يرد على تصريحات حامد البلوي بشأن “الطائرة الخاصة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رد المركز الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم، على التصريحات التي أدلى بها المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، حامد البلوي، بشأن عدم توفير طائرة لفريقه من قبل اتحاد الكرة في نهائي البطولة العربية الماضية.

وقال حامد البلوي، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء مباراة الكلاسيكو أمام الهلال: “الاتحاد السعودي لكرة القدم لم نستفد منه بأي شيء، نحن النادي الوحيد الذي لم يقف معنا في الرخصة الآسيوية، ولم يوفر لنا طائرة خاصة في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال”.

ورد المركز الإعلامي لاتحاد الكرة على تصريحات البلوي، مؤكدًا: “خدمة الأندية السعودية خارجيًا محل الاهتمام الدائم، ولم يسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم أن وفّر طائرة خاصة لأي نادٍ مشارك في أي بطولة خارجية”.

وخسر فريق الاتحاد أمام نظيره الهلال، بثنائية مقابل هدف، مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليشعل المنافسة على لقب البطولة.