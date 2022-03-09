“المركزي الروسي” يعلّق بيع العملات الأجنبية حتى 9 سبتمبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلن المصرف المركزي الروسي اليوم الأربعاء أنّه علّق حتى التاسع من سبتمبر بيع العملات الأجنبية في البلاد التي ترزح تحت وطأة عقوبات غربية غير مسبوقة على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال المصرف في بيان إنّه بين التاسع من مارس والتاسع من سبتمبر “لن يكون بمقدور المصارف أن تبيع عملات أجنبية للمواطنين”، موضحاً أنّ الروس سيبقى بإمكانهم خلال هذه الفترة أن يصرّفوا العملات الأجنبية لقاء الروبل.
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