قتلى وجرحى من الأمن في انفجار قريب من موكب للرئيس الباكستاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أعلن الجيش الباكستاني مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين معظمهم من أفراد الشرطة وقوات شبه عسكرية باكستانية خلال انفجار بالقرب من موكب رئيس البلاد عارف الرحمن علوي في كويتا، وفقًا لروسيا اليوم. وتفصيلاً، قال الجيش الباكستاني في بيان له إن “الانفجار وقع قبل دقائق من مرور موكب رئيس الجمهورية، عارف الرحمن علوي، متوجهًا إلى مهرجان شعبي تاريخي في المنطقة”. وكان علوي شارك في الحفل الختامي للمهرجان وعاد إلى مقر الضيافة الرسمية في المنطقة، وحينما كان يتناول الغداء بصورة متأخرة وقع الانفجار على بعد كيلومتر واحد. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كويتا عبر مروحيات، وقالت بعض المصادر الأمنية إن رجال الأمن الذين كانوا في المنطقة لتشديد إجراءات الأمن، بمناسبة وجود رئيس الجمهورية، استهدفهم “الإرهابيون”. ولم تعلن بعد أي جماعة عن مسؤولية الانفجار، لكن يعتقد أن “جيش تحرير بلوشستان” وراء الانفجار لأن منطقة سبي تعد مركزًا لنشاط هذه الجماعة. أخبار قد تهمك

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